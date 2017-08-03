В Краснодаре открылась меховая выставка

Жителей Кубани, которые не представляют себя без шубы и следят за трендами, ждут на крупнейшей российской меховой выставке A&S Furs.

Подобрать модель помогут консультанты. В этом году популярны будут изделия из соболя, мутона, куницы, норки, астрагана, лисы и песца.

Эксперты меховой выставки отмечают, что каждая шуба должна подбираться индивидуально. Покупателям доступны уникальные модели из натурального меха, которые будут в тренде сезона-2017.

«Мы привезли к вам новую коллекцию шуб. Одна из моделей — классическая шуба в новом угольном цвете, с необычным рукавом. Также мы привезли шубу из меха blackglama и очень модным на данный момент английским воротником», — сказал администратор выставки A&S Furs Роман Бабалян.

По традиции, в меховой сезон жителям Кубани предложат скидки. Всего на выставке представлено больше 1,5 тыс. изделий российских фабрик. Все они доступны в рассрочку, а работать площадка будет до 6 августа во Дворце культуры железнодорожников.

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