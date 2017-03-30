В Краснодаре открылась Международная выставка мебели UMIDS

В Краснодаре в марте открылась 20-я Международная выставка мебели UMIDS. В комплексе «Экспоград Юг» развернули стенды более 300 предприятий.

Среди них — московская компания Arredo Carisma. Специалисты мебельной индустрии сотрудничают с дизайнерами со всей России и стран ближнего и дальнего зарубежья. На Кубань они привезли одну из своих самых необычных коллекций. Ее автор — австралиец Брюс Доуз. Он разрабатывает модели мебели, которые потом вручную производятся на фабриках компании Pacific Green.

«Образцы и лекала передаются на фабрику. По этим образцам вручную, только при помощи электроинструментов, производится мебель. Два производства: остров Фиджи и Китай», — пояснил управляющий партнер компании Arredo Carisma Сергей Емельяненко.

Планируется, что выставку посетят более 10 тыс. покупателей.

«В каждой модели — уникальный состав, сплав традиций древних ремесел, классики, кантри», — рассказал дизайнер компании Arredo Carisma Елизавета Патерова.

Вся эта мебель сделана из кокосовых пальм. Древесину пропитывают маслом и натирают воском. Никаких красок и лаков — все должно быть натурально, считают производители. Выставка продлится до 1 апреля, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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