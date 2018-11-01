В Краснодаре открылась Неделя искусства «Китай сегодня»

Китайскую делегацию встречали артисты Краснодарского государственного института культуры перед Музыкальным театром «Премьера».

Церемония открытия прошла 31 октября с песнями, караваем и выступлением с шашками, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Краснодарского государственного института культуры.

По традиции представители российской и китайской делегаций перерезали красную ленточку.

«Впервые мы в Краснодаре. Приятно, что нас встретила хорошая погода и солнце — у вас очень красивая природа. Неделя искусства проводится давно в разных странах. За 15 лет мы организовали 17 подобных мероприятий. Я выражаю большую благодарность российской делегации, в частности, институту культуры за хорошую организацию и поддержку. В будущем году мы проводим большой ежегодный праздник, посвященный международной культуре. И мы приглашаем наших краснодарских друзей с ответным визитом, которые участвуют в этом интересном мероприятии», — сказал секретарь секретариата Всекитайской ассоциации деятелей литературы и искусства Ли Цяньгуан.

Ректор КГИК Сергей Зенгин отметил важность поддержки народных традиций и сотрудничества с деятелями культуры КНР.

В этот вечер состоялась церемония обмена живыми деревьями. Делегации двух стран в знак дружбы повязали на них ленточки и подарили друг другу.

После торжественной части гости познакомились с фотовыставкой «Контрастный Китай — 40 лет», которая представлена в фойе Музыкального театра. В экспозиции представлены снимки, которые показывают одни и те же места с разницей в 40 лет.

Состоялся первый показ оперы «Брак с небесной феей». Ее представили артисты Аньхойского театра музыкальной драмы Хуанмэй.

В рамках Недели искусства 1 ноября откроется выставка «Китайский кинематограф — 113 лет», студенты вуза послушают лекцию от доктора наук, лектора Пекинской Киноакадемии Пань Жоцзянь.

Фотографии с показа оперы «Брак с небесной феей» смотрите здесь.

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