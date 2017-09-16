В Краснодаре открылась персональная выставка заслуженного художника России Сергея Воржева

Вернисаж, приуроченный к началу работы художественной галереи «Бронзовая лошадь», посетил замминистра культуры края Александр Никитин.

Поздравляя известного художника, он отметил, что при поддержке администрации к 80-летию Краснодарского края был издан альбом работ Сергея Воржева «Золотая птица Кубани».

Александр Никитин зачитал обращение губернатора Вениамина Кондратьева, которое он написал в предисловии к альбому.

«Творчество Сергея Воржева занимает особое место в изобразительном искусстве Кубани. Он создал живописный миф о казачьем крае, проникнутый любовью к его жителям», — отметил губернатор.

В свою очередь, художник поблагодарил администрацию региона за поддержку его творчества, за заботу о том, чтобы лучшие традиции русского подвижничества в искусстве сохраняли и развивали талантливые дети края.

Сергей Воржев — заслуженный художник Российской Федерации, кавалер ордена Петра Великого Первой степени, член Союза художников России. Родился в станице Варениковской Крымского района. В 1972 году окончил художественно-графический факультет Кубанского государственного университета. Участник множества выставок различных уровней, в том числе 14 международных.

Арт-галерея «Бронзовая лошадь» — это 700 кв. м экспозиционной площади, способной вместить до 300 посетителей одновременно. Пространство разделено на несколько зон, среди которых — персональная художественная мастерская Сергея Воржева с постоянной экспозицией его полотен, художественная школа мастера, а также арт-пространство для выставочных проектов и творческих встреч, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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