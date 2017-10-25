В Краснодаре открылась первая международная выставка «ФермаЭкспо»

На выставке представили современное оборудование, корма и ветеринарную продукцию для животноводства.

Участниками стали более 140 компаний. Новейшие разработки привезли компании из восьми стран мира, среди них Италия, Испания и Германия.

Как внедрить зарубежное оборудование, чтобы поднять показатели ведущих фермерских хозяйств Кубани, говорили на пленарном заседании. Провел его заместитель главы региона Андрей Коробка. Вице-губернатор отметил, что сейчас животноводство — одно из приоритетных направлений на Кубани. Главная задача — обеспечить качественный рост поголовья скота.

«Мы сегодня регион по производству зерна, 70% всей продукции — это растениеводческая. Конечно, нам бы хотелось переформатировать этот порядок. Самое главное, чтобы мы меньше зависели от зернового производства, а зависели от более глубоких сфер — переработки, животноводства», — отметил Андрей Коробка.

Каждый день на выставке «ФермаЭкспо» будут проходить круглые столы и презентации современного оборудования. Экспозиции будут работать до 27 октября.

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