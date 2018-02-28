В Краснодаре открылась строительная выставка YugBuild

В Краснодаре проходит строительная выставка YugBuild. Открытие состоялось 27 февраля с участием губернатора региона Кондратьева и гостям представили на 28-й по счету выставке материалы для отделки, строительства и ремонта, а также проекты архитекторов и инженерное оборудование. Здесь есть все, кроме мебели, которую представляет интернет магазин мебели «Мебелик-сочи», а покупка стильной и качественной мебели – это процедура ответственная.

Губернатор выступил с приветственной речью. Он отметил, что горожане гордятся своим городом, особенно его историческим центром. Кондратьев призвал горожан сделать город таким, чтобы внуки и правнуки смогли им еще больше гордиться. Стоит отметить, что на сегодняшнее время Краснодарский край считается самым строящимся российским регионом. В минувшем году в регионе построили 4,7 млн. квадратов жилья. По такому показателю впереди находится только Московская область. Сейчас жилье строится из собственных конструкций и материалов, что позволит сохранить независимость от импорта.

На выставку в кубанскую столицу прибыли представители 350 компаний не только из России, но и из-за границы. От местных производителей на выставке находится много предложений. Возле строительных материалов гостям представили архитектурные проекты. Каждый отличается своим уникальным стилем. Градоначальник отметил, что в погоне за новыми тенденциями в строительстве не стоит забывать о комфорте в городской среде. Он считает, что нужно сохранять исторический уникальный облик городов при создании современных архитектурных решений.

В минувшем году на Кубани провели реформы в градостроительной политике. Сформирован новый Генплан краевой столицы, также проводилась серьезная проверка разрешений, выданных на постройку объектов в предыдущие годы, и проводили также многие другие подобные мероприятия.

В рамках деловой программы выставки будет проводиться Международный архитектурный конгресс под названием «Комфортная городская среда». Тема обсуждения – опыт больших городов по повышению эффективности различных программ, касающихся благоустройства. Эта тема для Краснодара важна, ведь город является участником реализации федерального проекта и сможет поделиться своим опытом по реконструкции общественного пространства.