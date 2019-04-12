В Краснодаре открылась выставка Анастасии Калюжной «Солнечный аккорд»

В музее имени Коваленко 12 апреля открылась выставка заслуженного художника Республики Крым.

В экспозиции, посвященной пятилетию воссоединения Крыма с Россией, представлены 39 произведений: тематические композиции, портреты, пейзажи природы крымского полуострова и других мест.

Многие полотна посвящены культурному и историческому наследию Восточного Крыма, расположенному на берегах Боспора Киммерийского: «Керчь. Вид с горы Митридат», «На улице Митридатской», «Строительство Крымского моста», «Ожидание», «Персефона».

Анастасия Калюжная родилась в 1983 году в городе Нерюнгри Якутской АССР, с 1992 года живет в Керчи. В 2008 году в Киеве окончила Национальную академию изобразительного искусства и архитектуры Украины в мастерской станковой живописи и композиции.

Выставка будет работать до 28 апреля, сообщает пресс-служба министерства культуры Краснодарского края.