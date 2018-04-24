В Краснодаре открылась выставка FoodTech — 2018

Уже 20-й по счету форум стартовал 24 апреля в выставочном центре «Экспоград Юг».

На выставке представлены новая аграрная техника, упаковочные машины и оборудование для кафе и ресторанов. Ежегодно в Краснодаре собираются бизнесмены, поставщики, виноделы и представители власти. Их главная цель — наладить контакты, обсудить современные технологии производства и привлечь клиентов.

«Впервые в истории продукция промышленных предприятий Краснодарского края представлена в виде единого стенда — «Сделано на Кубани». У нас в крае мы можем не только хорошо и качественно производить продукты питания и вино, но также мы ставим пред собой задачу производить качественную упаковку, в том числе и пищевое оборудование», — сказал первый заместитель руководителя департамента промышленной политики Краснодарского края Владимир Мостовой.

В регионе более 50 предприятий, которые создают качественное оборудование для общественного питания и ресторанов. Кубанская продукция способна конкурировать не только с российскими, но и с зарубежными производителями.

«Мы производим оборудование для ресторанов, столовых и кафе. Это вытяжки, столы, стеллажи, линия раздачи. Объемы у нас самые большие по краю из производителей, оборудование мы продаем по всей России, у нас около 20 филиалов, а также отправляем его на экспорт», — рассказал начальник производства Евгений Чистяков.

Власти региона помогают развиваться и наращивать обороты начинающим производителям.

«Это специальное предприятие по изготовлению оборудования из нержавейки для предприятий торговли и общественного питания. Открыли мы его с помощью департамента промышленной политики, объемы продаж по этому сегменту у нас очень приличные», — отметил заместитель директора по развитию Олег Ярлыков.

Также в рамках выставки проходят мастер-классы, деловые форумы и круглые столы. FoodTech — 2018 будет работать еще два дня.

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