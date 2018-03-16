В Краснодаре открылась выставка «Футбольный марафон»

Выставка, посвященная предстоящему чемпионату мира по футболу, открылась 16 марта в краснодарском музее имени Евгения Фелицына.

Экспозиция включает афиши, эмблемы, талисманы и мячи прошедших мундиалей. Также гости увидят фотографии команд чемпионов, лучших игроков и бомбардиров турнира, коллекцию футбольных шарфов.

На выставке представлены личные вещи легенд российского и советского российского футбола — например, Льва Яшина, Эдуарда Стрельцова и Валерия Лобановского.

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