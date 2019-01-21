В Краснодаре открылась выставка художницы Марии Мордвинцевой «Симфония цвета»

Художница с диагнозом «синдром Дауна» пишет в уникальной авторской манере.

Персональная выставка открылась в художественном музее имени Коваленко.

Мордвинцева работает в различных техниках: батик, витраж, графика, но больше всего ей нравится живопись. Художница уже несколько раз организовывала выставки своих работ в Горячем Ключе и Краснодаре. Право на повторный показ в известных выставочных залах художественного музея она получила после того, как завоевала Гран-при международного творческого форума. Выставка будет работать до 27 января.

«Маша всегда выбирает яркие краски и цвета, использует в своих работах акрил — серебряные и золотые оттенки. Это буйство цвета, музыка радости», — отметила научный сотрудник художественного музея имени Коваленко Лариса Караник.

Свои картины Мария Мордвинцева дарит общественным организациям детей-инвалидов, они есть и в частных коллекциях. Также полотнами художницы заинтересовались в Москве. Известно, что сразу несколько столичных музеев рассматривают возможность разместить у себя ее работы.