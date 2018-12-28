Экспозиция начала работу 26 декабря в художественном музее имени Ф. А. Коваленко.

На выставке представили несколько разделов. «Бабушки, которые играли в куклы» рассказывает о женщинах, которые воспитали известных мастеров или дали им навыки, помогающие создавать игрушки. «Куклы, в которые играли наши бабушки» — авторские реплики кукол, созданных на Кубани в XX веке. Эти куклы нашли на Кубани во время экспедиции в 1928 году, они хранятся в коллекции Государственного Этнографического музея Санкт-Петербурга. Раздел «Кубанские святки» расскажет о праздниках на Кубани и образах бабушек, которые были хранительницами обычаев и традиций. «Бабушкины потешки» — композиции, посвященные небольшим стихотворениям-приговоркам, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе музея.

Выставка будет работать до 13 января 2019 года.

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