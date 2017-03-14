В Краснодаре открылась выставка иконописи «Православная Кубань»

В Краснодарском краевом выставочном зале изобразительных искусств 14 марта открылась выставка иконописи «Православная Кубань».

В экспозицию вошло более 100 работ, посвященных истории православия на Руси и Кубани. Работы представили учащиеся учреждений дополнительного образования.

Гости смогут познакомиться с работами, выполненными в библейском и историческом жанрах. Они увидят эскизы рождественских открыток, иллюстрации книг, росписи пасхальных яиц.

В церемонии открытия приняла участие начальник отдела народного творчества и социально-культурной деятельности министерства культуры края Юлия Фомина. От имени главы ведомства Виктории Лапиной она приветствовала участников выставки.

Участников приветствовал штатный священник Свято-Троицкого собора Краснодара, духовник Кубанского казачьего хора, протоиерей Андрей Кравченко. Затем учащиеся средней общеобразовательной школы-интерната народного искусства для одаренных детей имени В. Г. Захарченко исполнили музыкальные номера.

Выставка проходит в детской художественной галерее. Она продлится до 26 марта, сообщает пресс-служба министерства культуры Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Литературном музее Кубани 14 марта отпраздновали День православной книги.

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