В Краснодаре открылась выставка к 118-летию пуска трамваев в городе

Доступ в музей бесплатный: любой желающий может его посетить в будние дни с 8:00 до 17:00.

«Две первые трамвайные линии заработали в городе 118 лет назад. В 1950 году к ним добавилась троллейбусная. В КТТУ трудятся около 4 тыс. специалистов, парк составляет 620 единиц трамваев, троллейбусов и автобусов, ежемесячно мы перевозим почти 10 млн пассажиров», — сказал директор МУП «КТТУ» Александр Грачев.

Выставка расположена в здании МУП «КТТУ» на улице Мира, 65.

История общественного транспорта Краснодара представлена в виде стендов со старыми фотографиями и кратким рассказом об истории предприятия, развитии трамвайного и троллейбусного движения. Отдельный стенд посвящен сотрудникам МУП «КТТУ». Экспозиция также знакомит с депо и службами предприятия, благодаря которым осуществляется ежедневная работа трамваев, троллейбусов и автобусов.

Наиболее наглядная часть выставки — экспонаты, имеющие историческую ценность. Старые бланки и документы, вырезки из газет, ключи с открытия троллейбусных и трамвайных линий, образцы печатной и сувенирной продукции, выпущенной к прошедшим юбилеям, модели подвижного состава, заводские таблички и эмблемы, билеты и компостеры.

После открытия музейной экспозиции прошла презентация видеоклипа «Гимн транспорта» краснодарской группы «Мама Russia», сообщает пресс-служба аминистрации Краснодара.

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