В Краснодаре открылась выставка картин пациентов психиатрической больницы

В Краснодарском краевом выставочном зале изобразительных искусств с 10 по 28 февраля проходит выставка живописи и графики «Свет Души».

На ней представлено более 100 работ участников арт-студии психиатрической больницы № 1.

Арт-терапия как метод психосоциальной реабилитации пациентов с психическими расстройствами применяется в клинике в виде индивидуальной и групповой техники. Работу в студии проводят сотрудники медико-социальной службы больницы совместно с врачами и психологами. Направление живописи курирует художник и преподаватель Елена Патракова.

Работы участников арт-студии неоднократно выставлялись в Краснодаре и Москве.

«Их произведения продолжают вызывать неподдельный интерес общества, позволяя людям лучше понять друг друга, отнестись с уважением и поддержкой к лицам, имеющим душевные расстройства, а нередко и увидеть со стороны свои собственные переживания и внутренние противоречия», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» кураторы выставки.

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