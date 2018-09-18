В Краснодаре открылась выставка «Механика художественного образа»

Она проходит в художественном музее имени Ф. А. Коваленко.

Экспозицию разделили на три блока: графика, скульптура и живопись. Как рассказали организаторы деление условное, потому что искусство не имеет четких границ.

Все представленное зрителю рассказывает о процессе создания художественного образа. Можно посмотреть на картины, скульптуры, цифровые иллюстрации и графические работы. Чтобы помочь посетителям представить, как творят мастера, среди экспонатов выставлены и рабочие материалы, например, этюдник с кистями и красками, мольберт с начатым рисунком и инструменты скульптора. Некоторые инсталляции можно изучить через тактильное восприятие. Для этого есть отдельные интерактивные зоны с образцами разных основ для рисунка и живописи.

«Мы сделали несколько интерактивных зон, которые позволяют посетителям потрогать лист бумаги — основу для живописи, также есть экспонат, который нам предоставил художник Евгений Казицын, с его помощью можно понять, как ведет себя форма, как меняется рельеф, как ведет себя дерево», — рассказала куратор выставки Анастасия Полтинникова.

Выставка будет работать до 30 сентября.

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