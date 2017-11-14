В Краснодаре открылась выставка меховых изделий фабрики AcFurs

За десять лет работы она завоевала популярность по всей России. Специально к наступлению холодов организаторы привезли на Кубань модели, которые будут пользоваться спросом в этом сезоне.

Среди них как классические, так и эксклюзивные и авангардные. Дизайнеры объявили мех трендом года, он популярен, причем любой. Элитные куница и норка, стильные лиса и песец, доступный мутон и практичный астраган. Каждая шуба подбирается индивидуально и, как говорят консультанты, бывает, что надо перемерить десяток, чтобы найти свою — идеальную. Покупателям помогут с выбором, расскажут о новинках и продемонстрируют качество меха и пошива. Всего представлено больше 2 тыс. шуб.

— Мы представляем шубы из североамериканской норки. Тренд этого сезона — цвет «сапфир», голубой цвет, английский воротник, длина — евро. Также очень популярный цвет — «жемчуг», воротник отделан куницей. Новый цвет — «паламина», розовый цвет. Очень интересный цвет у этой шубы с воротником «высокая шанель» — «сангрия».

На все изделия фабрики есть сертификаты качества, гарантия увеличена до двух лет. Действует система скидок, у покупателей есть возможность оформить покупку в рассрочку. Работать меховая выставка будет до 19 ноября в Доме культуры железнодорожников.

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