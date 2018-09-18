В Краснодаре открылась выставка «Мир инструментов»

На ней можно купить уникальную дачную технику.

Среди инструментов есть сверхмощный секатор, который без усилий режет ветки толщиной до 4 см, японские пилы «Самурай», которые не нуждаются в заточке, и специальные инструменты, способные за секунды сделать острыми любые ножи.

«Их главные преимущества состоят в том, что с ними легко работать, они долговечны», — отметил генеральный директор компании «Позитив» Константин Левин.

Превратить обычную дрель в многофункциональный станок поможет особый фиксатор, специальная насадка позволит быстро зашлифовать практически любую поверхность, а универсальное сверло с одинаковой легкостью работает с камнем, стеклом и металлом, при этом инструмент не нужно остужать.

«Все эти вещи будут полезны не только профессионалам, но и дома, на даче, в быту, потому что они еще и очень компактные», — сказал представитель компании Nemolotok Григорий Гребенкин.

На стендах представлен широкий выбор современных решений для огорода и сада.

Выставка будет работать до 21 сентября в Доме культуры железнодорожников.

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