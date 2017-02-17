В Краснодаре открылась выставка «Моя усадьба — 2017»

Собирать яблоки с одного дерева в течение полугода — это не фантастика, а достижения селекции, на которые можно посмотреть на выставке «Моя Усадьба — 2017». Она проходит в феврале в Краснодаре.

Организовали ее питомник «Победитель» и «СитиЭкспо». Это уникальная площадка для развития растениеводства. Семена, луковицы, рассада цветов, плодовые и декоративные кустарники и деревья. Все это можно найти на ярмарке.

Участие в ней принимают производители не только из региона. На выставку приехали специалисты из Москвы, Липецка и Воронежской области. У них можно узнать, какие кустарники и деревья лучше всего приживутся на Кубани. Специалисты также дадут все необходимые консультации по уходу за растениями. Кроме того, один из организаторов выставки ежедневно проводит розыгрыш призов.

«Клубника, голубика, смородина, малина. Главным призом нашего розыгрыша будет семейное дерево. Розыгрыш состоится в 14:00 19 февраля», — рассказала руководитель питомника «Победитель» Оксана Обосова.

Выставка «Моя Усадьба-2017» будет проходить в «КубаньЭКСПОЦЕНТРЕ» до 19 февраля включительно, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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