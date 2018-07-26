В Краснодаре открылась выставка «Музейные истории, или Посторонним вход разрешен!»

Экспозицию представили 26 июля в музее имени Ф. А. Коваленко.

Она позволит заглянуть в закулисную жизнь хранилища и разгадать секреты картин. Авторы выставки покажут жизнь более 40 полотен. Например, на многих из них есть едва заметные надписи, а на задней стороне холстов, которая обычно скрыта от глаз посетителей, можно увидеть печать Медичи или письмо из XVIII века. Детективные истории или рассказы о печальных судьбах прототипов — все это скрыто за краской и мазками.

«Одна из картин связана с двумя знаменитостями — Казановой и Голицыным. Что их связывает? Автор работы — Джованни Баттиста Казанова, брат известного авантюриста, а затем эта картина была куплена в коллекцию Дмитрия Михайловича Голицина», — рассказала куратор выставки Дина Конкина.

Также посетители музея смогут заглянуть в мастерскую реставратора и узнать секреты его работы, послушать лекции и пройти мастер-классы. Выставка будет работать до 30 сентября.

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