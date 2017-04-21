В Краснодаре открылась выставка недвижимости

В Краснодаре в апреле открылась выставка недвижимости. В выставочном центре «Экспоград Юг» расположились 6 тыс. кв. м презентационных площадок.

«Все хорошее, что сегодня в строительном комплексе края есть, здесь представлено. Больше 50 участников — это серьезный показатель. Все крупные игроки на этом поле», — рассказал руководитель департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края Юрий Рысин.

На выставке представили, в том числе, и новый проект жилой застройки. О проекте «Красная площадь» рассказали представители компании ROМЕХ group.

«Рядом с нашим жилым комплексом планируется большая парковая зона. Около 20 га земли, ряд спортивных сооружений, уже осенью будет заложен парк. Хотим сделать полностью комфортный микрорайон», — пояснил генеральный директор строительной компании Алексей Прокопенко.

Как отметили эксперты выставки, жилой комплекс отвечает всем требованиям современной жизни, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

«В первую очередь хочется отметить, что проект реализовывается в рамках постановления губернатора о комплексной застройке. То есть, будет построена одна школа на 1 тыс. 800 мест и два детских сада», — добавил депутат Законодательного собрания Краснодарского края Сергей Прокопенко.

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