В Краснодаре открылась выставка-продажа меховых изделий «Пиковая дама»

На выставке традиционно действуют летние скидки.

В этом году в тренде будут длинные шубы из норки и мутона, а также изделия с оригинальным дизайном, отмечают эксперты самой масштабной и популярной выставки-продажи Краснодара. Там представлены тысячи моделей от ведущих российских фабрик.

«В этом году популярна «летучая мышь», она представлена из всех видов меха. Вот, например, лиса. Лиса — это объемный мех, для того, чтобы изделие не было слишком объемным, используют пошив в росшив. Также представлены жилеты из различных видов меха, они универсальные — как короткие, так и длинные», — рассказала продавец-консультант меховой ярмарки «Пиковая дама» Ирина Карапова.

Любой товар на такой площадке можно оформить в кредит, а консультанты помогут подобрать предмет гардероба по последней моде. Также в сезон скидок и специальных предложений изделия, по словам специалистов, лучше покупать у проверенных поставщиков, чтобы быть уверенными в качестве.

Вернуться на ленту

Источник