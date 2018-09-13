В Краснодаре открылась выставка «Рене Магритт 120 лет»

В музее Коваленко 13 сентября открылась выставка, посвященная художнику. Со дня его рождения исполнилось 120 лет.

Все работы — живописные копии произведений автора. Их выполнили краснодарские художники. Каждый из участников выбирал для копирования самую близкую для себя работу Магритта. Среди них есть и малоизвестные произведения раннего периода, и знаменитые растиражированные картины. Это «Размышления одинокого прохожего», «Голконда», «Вероломство образов» и «Сын человеческий». Как рассказали организаторы, выставка — это дань памяти и уважения великому художнику.

«Интерес выставки заключается в ее субъективности. Каждый выбирал любимую и интересную для себя работу. И как потом признавались художники, они много нового открыли для себя, сделали открытия относительно произведений самого Рене Магритта», — сказала научный сотрудник краевого художественного музея имени Ф. А. Коваленко Яна Алалыкина.

Рене Магритт свое искусство называл магическим реализмом. С большим недоверием относился к попыткам интерпретации его полотен и поискам символов в них. Бельгиец утверждал, что единственное, что нужно делать с картинами — рассматривать их.

Выставка в музее Коваленко будет работать до 23 сентября.

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