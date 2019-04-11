В Краснодаре открылась выставка «Русский портрет 1940-2010 годов»

Экспозиция объединила различные направления — от классики до авангарда.

Посетители смогут оценить портреты основателя второй волны авангардизма в России Анатолия Зверева, а также и его коллеги по жанру Анатолия Бойчука. Внимание гостей могут привлечь и работы представителей советской Академии художеств Сергея Герасимова и Александра Романычева. Кроме того, среди картин будет представлен «Двойной портрет Нижинского», созданный Михаилом Шемякиным.

Все произведения принадлежат известному российскому меценату и филантропу Александру Новиченко. Это уже его десятый благотворительный и просветительский проект.

«Впервые имя коллекционера Александра Новиченко для художников появилось 15 лет назад. Сейчас они начинают в какой-то степени комплексовать, если работа не попала в его коллекцию. Ситуация поменялась сильно», — сказал заместитель директора Краснодарского краевого художественного музея имени Коваленко Иван Ващенко.

Представленные в экспозиции картины были написаны с 1940 по 2010 годы. Но объединяет их одно: все это — портреты, созданные русскими художниками.

Выставка будет работать в музее имени Коваленко до 26 мая.