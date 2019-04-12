В Краснодаре открылась выставка стереопортретов «Страшные воспоминания»

В музее-заповеднике имени Е. Д. Фелицына представили 32 мистических стереопортрета американского художника Эдварда Аллэна.

Автор специализируется на теме хоррора и работает в технике стерео-варио. Изображение на картинах меняется в зависимости от угла зрения: старые семейные портреты становятся галереей вампиров и призраков. По замыслу Аллэна, на большей части картин изображены члены одного семейного рода, который сопровождают мистические события и древние легенды. В коллекцию попал портрет американского автора мистических рассказов Эдгара По.

Художник покупает старинные портреты, а затем вручную, при помощи сферических микролинз, превращает их в стереокартины. Требуется выполнить все этапы сложной технологии: съемку, кодирование, распечатку и фиксацию на основе.

Выставка дополнена экспонатами из фондов музея-заповедника и инсталляцией художников музея Фелицына «Потусторонность».

Проект будет работать до 12 июня, сообщает пресс-служба министерства культуры Краснодарского края.