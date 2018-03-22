В Краснодаре открылась выставка «Тридцать творческих лет»

В художественном музее имени Ф. А. Коваленко открылась выставка, посвященная детской изостудии Дворца культуры Кореновска «Голубая роза».

Ученики изостудии сотрудничают с международным просветительским движением «Добро без границ», которое находится под патронажем ООН. Их работы участвовали во многих выставочных проектах в Париже, Дели, Берлине, Хельсинки, Лондоне, Москве, Сочи и других городах. Демонстрировались живописные и графические работы Артема Артищука, Ануш Гукасян, Кати Луценко, Лилии Плахотнюк и других юных художников.

Многие выпускники студии стали профессиональными художниками, окончили художественно-графический факультет Кубанского государственного университета, в том числе и руководитель студии «Голубая роза» — заслуженный работник культуры Кубани Антонина Сайко-Плахотнюк.

Выставка «Тридцать творческих лет» будет работать до 1 апреля, сообщает пресс-служба министерства культуры Краснодарского края.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник