В Краснодаре открылась выставка в честь 80-летия Виктора Захарченко

Экспозиция расположена в Краснодарском государственном историко-археологическом музее-заповеднике имени Е. Д. Фелицына.

По предметам, представленным в экспозиции, можно проследить становление артиста от советского школьника, влюбленного в народную музыку, до руководителя Кубанского казачьего хора.

Большая часть экспозиции посвящена детству Виктора Захарченко. Работники музея полностью воссоздали быт и атмосферу родного дома маэстро в станице Дядьковской. Также посетители смогут увидеть международные и российские награды, пластинки и серию фотографий с первыми лицами государства.

«Многие и многие люди мне помогали, Господь Бог мне помогал. Но он помогал мне через людей, через президента, через глав, через всех», — сказал Виктор Захарченко.

«Я думаю, каждая территория нашей большой необъятной страны имеет какие-то духовные скрепы, какие-то ориентиры. Территории в той или иной степени отличаются друг от друга. Для всех россиян Кубань — это Черное море, кубанский хлеб и, конечно же, Виктор Захарченко и Кубанский казачий хор», — отметил заместитель министра культуры Краснодарского края Григорий Жуков.

После торжественной части Виктор Захарченко представил зрителям новую песню Кубанского казачьего хора. Она называется «Что меня тянет в родную деревню».

Выставка, посвященная юбилею Виктора Захарченко, будет открыта до 16 апреля.

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