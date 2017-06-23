В Краснодаре открылась выставка «Я живу один»

В основу выставки легла одноименная книга художника Олега Черникова, составленная из рисунков и записей за последние два года работы.

Выставка «Я живу один» будет проходить в Центре современного искусства «Типография» до 2 июля. Вход свободный.

«В 2016 году я встретил много людей, которые жили одни. Слушал. Записывал. Вспоминал. Из тысяч изображений оставил около 120, разговоров — 10: «Художником тоже не представляйся. В твоем случае это вообще смешно», «Вася имел скучную жизнь, был очень слабый и редко выходил наружу из-за того, что был слишком сложный». Люди невыразимы, но достаточно умны, чтобы многое достраивать по фрагментам. Не пытайтесь читать эту книгу в правильном порядке: правильного порядка точно нет», — пояснил художник.

Олег Черников родился в 1989 году в Краснодаре. Первая персональная выставка «Целебная Сила Лимона» прошла в ЦСИ «Типография», сообщается в официальной группе мероприятия в соцсети Facebook.

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