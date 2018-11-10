В Краснодаре открылась выставка японского искусства

Она будет работать в художественном музее имени Ф. А. Коваленко до 20 января.

На выставке представлено около 70 гравюр мастеров японской цветной ксилографии школы укиё-э, что в переводе с японского означает «картины повседневной жизни».

Одним из главных традиционных праздников Японии является День девочек Хинамацури. Наиболее зрелищный обычай этого праздника — выставка кукол хина, которая вошла в состав экспозиции.

Фарфор и керамика дополнит раздел декоративно-прикладного искусства.

В экспозицию также входят японская ширма, тактическая настольная игра го и японское оружие — катана, танто, вакидзаси, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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