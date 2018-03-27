В Краснодаре открылась выставка-ярмарка «Вербная неделя»

27 марта в 14:47

В краевом выставочном зале с 27 марта по 1 апреля представят работы мастеров народных промыслов, ювелирные изделия, полиграфическую продукцию, одежду и продуктов питания.

Главный организатор православной выставки-ярмарки Евгения Наумова рассказала, что она дает возможность увидеть уникальные работы иконописцев, редкие издания книг, вести духовные беседы, получать новые знания.

В этом году «Вербная неделя» собрала 87 участников почти из всех регионов России. Гости прибыли из Греции, Молдовы, Беларуси и Украины. Художественные студии и мастера представляют на выставке большой выбор образцов иконописи, монастыри предлагают изделия православной тематики собственного производства, травяные сборы, чаи, варенья и джемы.

Пройдут мастер-классы по гончарному делу и подготовке праздничного пасхального застолья. В культурной программе «Вербной недели» — встречи с представителями духовенства и педагогического сообщества, выступления солистов и коллективов народного и духовного пения, кинопоказы и театрализованное представление.

Для каждого дня работы православной выставки-ярмарки организаторы подготовили цикл рассказов о великомученике Георгии Победоносце, блаженной Матроне Московской, святителе Спиридоне Тримифунтском, преподобном Серафиме Саровском и других православных святых, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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