В Краснодаре открылась выставка живописи «Провинциальные истории»

В галерее «Арт-Союз» 6 июля начала работу юбилейная выставка живописца Елены Борисовой и гончара Владимира Борисова.

Экспозиция включает пейзажи и натюрморты, выполненые в традициях русской реалистической школы живописи. Выставку дополнят арт-объекты и инсталляции мастера ДПИ Валерия Костырина.

Елена Борисова — член Союза художников России, член международной Ассоциации изобразительных искусств АИАП ЮНЕСКО, участник городских, краевых и зональных выставок.

Владимир Борисов — мастер декоративно-прикладного искусства, сообщается на странице мероприятия в Facebook.

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