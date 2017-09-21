В Краснодаре открылась художественная экспозиция «Малая Третьяковка»

Новый культурно-образовательный проект запустил межшкольный эстетический центр.

По дороге на занятия дети проходят импровизированную галерею. На больших баннерах размещены полотна русских художников. Размеры копий соответствуют реальным картинам Михаила Врубеля, Ивана Шишкина, Ильи Репина и других авторов.

«Хочется, чтобы ребята знали каждую картину до тонкостей. Узнавали ее, любили. Поэтому мы разместили лучшие полотна именно представителей русской живописи. И чтобы они имели возможность различить, чем отличается творчество одного художника от другого, чтобы понимали и росли грамотными», — пояснила заместитель директора межшкольного эстетического центра Любовь Белая.

Спустя время экспозицию обновят. Помимо русской классики детей познакомят с творениями зарубежных художников.

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