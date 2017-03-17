В Краснодаре открылась «Ярмарка жилья»

В Краснодаре в марте открылась крупнейшая выставка строительной отрасли юга России «Ярмарка жилья». В этом году она впервые проходит в комплексе «Центр города» на улице Красной.

На выставке собрались ведущие компании-застройщики, которые представили десятки проектов.

«»Ярмарка жилья» проходит уже восьмой раз. Организатором является НПО «Законное жилье», которое проверяет всю документацию застройщиков и, соответственно, дает некие гарантии покупателям для приобретения недвижимости именно в течение этих трех дней», — сообщила президент межрегиональной правозащитной общественной организации «Законное жилье» Евгения Шумейко.

На выставке можно получить консультации экспертов рынка недвижимости, рассчитать ипотеку, приобрести жилье в готовых или строящихся домах. Специально к ярмарке многие застройщики подготовили акции и скидки.

«Мы в очередной раз рады принимать участие в выставке «Ярмарка жилья». Это прекрасная площадка для общения с нашими клиентами и обмена опытом с другими строительными компаниями. А еще это прекрасная возможность порадовать скидками тех, кто только собирается приобрести жилье от группы компаний «ЮгСтройИнвест»», — рассказал заместитель генерального директора группы компаний «ЮгСтройИнвест» Андрей Анашкин.

Также запланированы конференции и круглые столы, посвященные проблемам и развитию отрасли, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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