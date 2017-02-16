В Краснодаре открыли 32 пункта сбора помощи для погорельцев многоэтажки

В Краснодаре 16 февраля открыли дополнительные пункты сбора помощи для пострадавших при пожаре в многоэтажном доме на улице Прокофьева, 3.

Мэр Краснодара Евгений Первышов поблагодарил горожан, которые оказали помощь жителям горевшего дома.

«Я благодарен всем краснодарцам за желание помочь. Знаю, что в администрацию Прикубанского округа, где уже открыт пункт приема, гуманитарную помощь принесли 24 человека. Мы завершили формирование перечня того, какая именно помощь нужна пострадавшим. В доме живет много семей с детьми разного возраста — от грудных младенцев до школьников. Важно, что оказанная помощь будет адресной, чтобы каждая семья получила именно то, что конкретно ей необходимо в первую очередь», — сказал глава города.

Первышов отметил, что для удобства краснодарцев пункты приема гуманитарной помощи будут открыты во всех внутригородских и сельских округах. Для этого на местах были проведены собрания с участием руководителей ТОСов и территориальных центров по месту жительства.

Полный список пунктов сбора помощи для погорельцев дома на улице Прокофьева можно посмотреть здесь.

Пострадавшим необходима одежда и обувь всех видов, постельные принадлежности, средства личной гигиены, посуда, в том числе одноразовая. Все вещи пройдут сортировку. Их распределят между жильцами пострадавшего дома в соответствии с их пожеланиями.

Прием гуманитарной помощи начнется 17 февраля. Пункты будут работать с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00; в пятницу — с 09:00 до 17:00, сообщает пресс-служба администрации Краснодар

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 15 февраля в горящей многоэтажке на улице Прокофьева произошло обрушение кровли. Пламя охватило площадь более 1,5 тыс. кв. м. В 21:54 пламя локализовали на площади 1,5 тыс. кв. м. Полностью ликвидировали возгорание в 0:33.

Прокуратура организовала проверку по факту возгорания жилого дома. Установлено, что это здание — самострой. Евгений Первышов распорядился ввести в Музыкальном районе режим ЧС.

В горящей многоэтажке обнаружили тело погибшего. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

О том, как помочь пострадавшим, читайте здесь.

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