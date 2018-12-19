В Краснодаре открыли центр молодежного инновационного творчества 3D AVIA

В центре будут разрабатывать беспилотные авиационные системы и искать технические решения по их использованию.

Новый ЦМИТ 3D AVIA создан на базе первого в крае центра развития беспилотной авиации. За счет краевых субсидий приобрели современное оборудование, с помощью которого ученики смогут изготавливать детали для дронов.

Дети и взрослые получат возможность освоить востребованные технологические направления: проектирование, прототипирование и программирование.

На территории края функционирует семь ЦМИТов, услугами которых уже воспользовались более 6 тыс. человек.

По словам главы департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства региона Юрия Волкова, финансирование инновационных проектов увеличилось в 3,5 раза — с 23 до 85 млн рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник