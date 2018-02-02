В Краснодаре открыли центр сбора данных о мошенниках на финансовом рынке

Он располагается в Южном главном управлении Банка России. Это первый подобный центр в стране.

Основными направлениями работы центра будут выявление структур, работающих без лицензий, и внесение их в базу данных, противодействие финансовым пирамидам, сбор информации об организаторах мошеннических схем, инициирование проверок и применение мер воздействия к правонарушителям.

По словам первого замглавы Банка России Сергея Швецова, сбор информации будет производиться во всех регионах. Он также не исключил обмена данными с иностранными коллегами.

«Мы заинтересованы, чтобы на российском рынке был качественный капитал, мы должны уберечь конкурентную среду от недобросовестных игроков», — сказал Швецов.

Он добавил, что такая база данных позволит ликвидировать отставание в поиске мошенников, сообщает РИА «Новости».

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