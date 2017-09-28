В Краснодаре открыли центр скалолазания для детей с синдромом Дауна и аутизмом

Проект воплотил в жизнь центр благотворительных программ «Край милосердия» при поддержке Общественной палаты региона и властей города.
Особенный праздник для особенных детей прошел в Краснодаре. В столице Кубани открылся Центр адаптивного скалолазания для подростков с ментальными нарушениями и синдромом Дауна «Путь к вершине».
«Занятия на адаптивном скалодроме для детей с особенностями в развитии очень полезны», — отметила руководитель центра развития благотворительных программ «Край милосердия» Наталья Попова.
Генеральным спонсором этого важнейшего проекта выступил краснодарский нефтеперерабатывающий завод «Краснодарэконефть». Предприятие регулярно участвует в социально значимых программах.
«Создание комфортных условий для особенных деток — это залог их успешной реабилитации, и скалодром им в этом помощь. Мы уверены, что в этом центре их встретят настоящие профессионалы, педагоги, инструкторы, которые помогут им реабилитироваться», — сказал генеральный директор краснодарского НПЗ Сергей Кращук.
С каждым ребенком будет заниматься инструктор. Главное, обеспечить максимальную безопасность — все-таки спорт экстремальный.
«Здесь не только возможность как-то повлиять на физическое здоровье, здесь самое главное, что ребенок может достичь высоты, эта высота будет лично им покорена», — подчеркнула председатель Общественной палаты Краснодарского края Любовь Попова.
Тренировки начнутся уже в ближайшее время.
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