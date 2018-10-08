В Краснодаре открыли для проезда перекресток улиц Тургенева и Красных Партизан

Движение автомобилей на кольце возобновили в ночь с 7 на 8 октября во всех направлениях.

До конца суток 8 октября на перекрестке планируют закончить монтаж освещения и включить светофоры.

«Сейчас движение по улице Тургенева возможно на всем протяжении — от Калинина до Дзержинского. При этом на участке Тургенева от Калинина до Бабушкина капитальный ремонт полностью закончен. На участке улицы от Бабушкина до Гагарина в ближайшие дни предстоит завершить работы по формированию тротуаров. Параллельно выполняется озеленение этого участка — всего будет высажено более 500 деревьев и кустарников», — рассказал директор МКУ «Центр мониторинга дорожного движения и транспорта» Евгений Романов.

Он добавил, что на перекрестке Тургенева и Северной предстоит провести укладку финального щебеночно-мастичного асфальтобетона. Если будет подходящая погода, эти работы проведут в выходные дни — 13 и 14 октября, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», участки улицы Тургенева после капитального ремонта для движения открывали поэтапно, начиная с 25 сентября: 27 сентября для проезда открыли перекресток улиц Тургенева и Калинина. Движение на пересечении Тургенева с Гагарина и Бабушкина открыли 7 октября.

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