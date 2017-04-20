В Краснодаре открыли дополнительный центр выдачи паспортов болельщиков

В Краснодаре в апреле открыли дополнительный центр выдачи паспортов болельщиков для Кубка конфедераций.

Еще один дополнительный центр появился в Санкт-Петербурге. Об этом 20 апреля сообщили в Министерстве связи и массовых коммуникаций РФ.

«Дополнительные центры работают по тому же принципу, что и основные, расположенные в городах-участниках Кубка конфедераций: в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани. Оформить паспорт болельщика можно в течение 12–15 минут. Кроме того, большое количество окон выдачи паспортов позволит эффективно справляться с пиковыми нагрузками при обращении в центры групп болельщиков», — говорится в сообщении пресс-службы Минкомсвязи.

В Краснодаре центр выдачи паспортов болельщиков находится по адресу улица Крылатая, 2 а ТРЦ «Oz молл».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи, Москве, Санкт-Петербурге и Казани 1 февраля одновременно началась торжественная церемония вручения первых паспортов болельщиков Кубка конфедераций — 2017. Центр выдачи Fan ID в Сочи открылся в декабре 2016 года.

«Почта России» в марте начала доставку паспортов болельщиков Кубка конфедераций — 2017. В Краснодаре 20 марта болельщикам Кубка конфедераций начали выдавать паспорта.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года. Турнир примут Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань. Пробные игры на стадионе «Фишт» проведут в марте и мае 2017 года.

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