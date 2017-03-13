В Краснодаре открыли два центра подготовки волонтеров

В Краснодаре 13 марта открыли два центра подготовки волонтеров для Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который пройдет в Сочи в октябре. Один из них заработал в Кубанском государственном технологическом университете.

«Наш вуз был одним из победителей российского конкурса на право создания волонтерских центров, и тот громадный колоссальный опыт, который мы наработали во время Олимпиады в Сочи, естественно будет задействован. Есть определенные стандарты подготовки, они будут нами обеспечены», — рассказал ректор Кубанского государственного технологического университета Владимир Лобанов.

«Ведется очень активная работа. Это знание иностранных языков, это способность быстрого принятия решений в различного рода ситуациях. Это умение общаться с гостями», — отметил заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Сергей Килин.

В КубГТУ подготовят для Всемирного фестиваля более 300 будущих волонтеров Краснодарского края. Их задействуют почти во всех направлениях работы форума: при проведении церемоний открытия и закрытия, сопровождении делегаций, в работе со средствами массовой информации, транспортной логистике.

На встрече в вузе говорили и о развитии волонтерского движения в регионе. За круглым столом собрались представители власти, преподаватели и добровольцы. Обсуждали, что нужно улучшить взаимодействие российских центров подготовки волонтеров, и опыт Кубани можно успешно применить в других регионах, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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