В Краснодаре открыли движение на перекрестках Тургенева с Гагарина и Бабушкина

С 5 по 7 октября здесь уложили финальный щебеночно-мастичный асфальтобетон. Дорожный ремонт на перекрестках завершен.

«Пересечение Тургенева с Бабушкина после завершающей асфальтировки было открыто для движения 6 октября. Перекресток с Гагарина открыли 7 октября. Таким образом, можно свободно проехать по Тургенева от Бабушкина до Гагарина», — сказал директор МКУ «Центр мониторинга дорожного движения и транспорта» Евгений Романов.

Он добавил, что до конца суток 7 октября планируется открыть круговое движение на перекрестке Тургенева и Красных Партизан. Водителей просят обращать внимание на установленные дорожные знаки, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Участки улицы Тургенева после капитального ремонта для движения открывали поэтапно, начиная с 25 сентября.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре 27 сентября для проезда открыли перекресток улиц Тургенева и Калинина.

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