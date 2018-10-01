В Краснодаре открыли движение на участке улицы Тургенева от Бабушкина до Гагарина

Движение транспорта на участке открыли ночью 1 октября.

Таким образом полностью восстановлено движение по улице Тургенева от Калинина до Дзержинского.

Перекресток улиц Тургенева и Красных Партизан еще несколько дней будет закрыт для поворота с Тургенева на Красных Партизан. Также не будет возможности проезда по Красных Партизан через улицу Тургенева. Планируется, что за семь-десять дней завершат необходимые работы для открытия движения в полном объеме.

Участки улицы Тургенева после капитального ремонта для движения открывали поэтапно, начиная с 25 сентября.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре 27 сентября для проезда открыли перекресток улиц Тургенева и Калинина.

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