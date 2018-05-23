В Краснодаре открыли экспозицию «Планета Омега»

Персональная выставка картин Людмилы Бальцер начала работу 19 мая. Торжественное открытие пройдет 24 мая в 17:00 в галерее «Сантал».

Живописные работы Бальцер посвящены женской теме в изобразительном искусстве. Среди 100 полотен — пейзажи, натюрморты, портреты, жанровые картины, символические композиции. Картины, представленные в экспозиции, созданы с начала 2000-х годов.

Это первая персональная выставка после возвращения Людмилы Бальцер на родину из Германии, где художница прожила 23 года. В основе ее искусства лежит диалог двух культур — русской и немецкой.

Выставка «Планета Омега» продлится до 20 июля, сообщает пресс-служба министерства культуры края.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник