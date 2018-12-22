В Краснодаре открыли главную городскую елку

На Театральной площади столицы Кубани 22 декабря состоялось театрализованное представление, во время которого открыли главную городскую елку.

«По традиции с открытия главной городской елки мы даем старт новогодней праздничной программе мероприятий, которые будут проходить до конца 2018 года и в период каникул. Новый год — это атмосфера сказки, особая пора ожидания чуда и исполнения желаний. А какие желания у наших детей — чтобы в городе открывались новые современные школы и детские сады, было больше возможностей заниматься спортом и творчеством. И в Новом, 2019, году это обязательно сбудется!», — сказала во время поздравления председатель городской Думы Вера Галушко.

Театрализованное представление «Новогодний кодекс» развернулось на площадке перед академическим Театром драмы, его подготовили городские творческие коллективы. По команде Деда Мороза «Елочка, гори!» зажгли гирлянды и звезду на верхушке главной городской елки. Также прошли конкурсы, игры с участием ростовых кукол и сказочных персонажей.

Участники праздника увидели ежегодное шествие Дедов Морозов, Снегурочек и Снеговиков. В параде на Красной приняли участие гости из муниципальных образований края.

С 12:00 до 17:00 22 декабря новогодние гуляния также проходят в Городском саду. В рамках краевого фестиваля «Дружба Народов — Единство России» здесь организован праздник-ярмарка «Новогодние мечты». В программе — игры с аниматорами, концертные номера, танцы, розыгрыши призов и подарков, концерт школы искусств «Родник», выставка работ городских рукодельниц, шоу иллюзионистов «Абракадабра», хороводы вокруг елки, поздравления от Деда Мороза и Снегурочки. В 17:20 начнется светомузыкальное шоу на колесе обозрения.

Устанавливать главную елку на Театральной площади начали в конце ноября. Искусственная ель высотой 22 метра украшена в серебристо-золотой гамме. Новогоднее убранство состоит из 100 светодиодных огней, 11 световых ожерелий серебряного и золотого цвета, белых и серебристо-зеленых двухсторонних снежинок диаметром от 1 м, десятков серебристых шаров диаметром 10-20 см.

Ель доставили в Краснодар в 2014 году, после окончания новогодних праздников она вместе с новогодними елочными игрушками хранится на специально оборудованном складе.

В Новогоднюю ночь на Театральной площади возле главной городской елки для всех краснодарцев и гостей города также пройдет большое музыкальное представление. В первые минуты 2019 года на площади состоится фейерверк, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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