В Краснодаре открыли Год театра

Указом президента 2019 год в России посвятят актерам, режиссерам, драматургам и работникам сцены.

Старт серии культурных событий, запланированных на следующий год, дали в краснодарском Театре драмы 13 декабря.

На одной сцене собрали ведущие коллективы, о каждом из них рассказывала небольшая постановка. А в холле можно было увидеть старинные афиши, разные декорации, сценическую технику и раритетный реквизит. Открыла театральный год министр культуры Кубани Виктория Лапина.

«Позвольте поздравить вас с таким знаменательным событием не только для Кубани, но и для всей России, — с объявлением 2019-го Годом театра. Мы стараемся, чтобы сегодня профессия артиста снова стала престижной», — сказала Виктория Лапина.

На Кубани работают тысячи работников театра. Лучшим из них вручили награды за вклад в развитие искусства.

Театральная жизнь в крае имеет вековые традиции: первый спектакль в Екатеринодаре показали публике больше 110 лет назад, а уже в 1908 году в Армавире появился первый на Кубани театр.

Фоторепортаж с открытия Года театра в Краснодаре смотрите здесь.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник