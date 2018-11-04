В Краснодаре открыли исторический парк «Россия — моя история». Фото

В мероприятии приняли участие более 5 тыс. жителей и гостей края.

Одними из первых посетителей выставочного комплекса стали губернатор Вениамин Кондратьев, зампред полномочного представителя президента РФ в ЮФО Анатолий Сафронов и спикер ЗСК Юрий Бурлачко.

Открытие мультимедийного парка приурочено ко Дню народного единства. По словам Вениамина Кондратьева, этот праздник стал по-настоящему всеобщим и любимым.

«Судьба России — это судьба каждого из нас. Мы приняли эту землю от наших предков и обязаны сохранить ее и передать последующим поколениям. Исторический комплекс должен помочь нашим детям осознать причастность к великой истории своей страны, почувствовать, какую жизнь прожили наши предки», — сказал Кондратьев.

Глава региона подчеркнул, что в музее будет также представлен региональный сегмент «Страницы истории Кубани».

«В нашем крае в мире и согласии живет множество народов. Наши культуры, традиции и обычаи тесно переплелись друг с другом, а единство всегда было принципом жизни кубанцев», — отметил губернатор.

Анатолий Сафронов зачитал поздравительную телеграмму от первого заместителя руководителя администрации президента России Сергея Кириенко.

«Отрадно, что масштабный просветительский проект охватывает все больше городов. Значимая часть выставки посвящена Краснодарскому краю. Считаю эту идею важной и востребованной инициативой, которая послужит патриотическому воспитанию молодежи», — говорится в телеграмме.

Юрий Бурлачко поздравил присутствующих с праздником и открытием музея. Он отметил, что День народного единства имеет глубокие исторические корни.

«Нам выпадали различные испытания, но Россия всегда шла вперед. Сплоченность — это основа нашего государства. Гражданское единство и сегодня является залогом победы в любых начинаниях», – добавил спикер кубанского парламента.

После церемонии открытия гости посетили выставочные залы.

Самый масштабный экспозиционный мультимедийный комплекс в России создан по инициативе президента Владимира Путина.

Выставочный павильон располагается на площади 7,5 тыс. кв. м

Парк 4 ноября сможет посетить любой желающий. Экскурсии будут доступны для людей с ограниченными возможностями здоровья. Для школьников и студентов предусмотрены специальные тематические экскурсии, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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