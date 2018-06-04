В Краснодаре открыли маршрут ГТО на длинные дистанции

04 июня в 15:52

Первых участников похода в районе урочища Красный Кут поприветствовал замглавы региона Сергей Болдин.

Он отметил, что природная рекреационная зона «Урочище Красный Кут» — одна из первых особо охраняемых природных территорий, которая станет центром, объединяющим развитие культурной, оздоровительной, природоохранной и образовательной жизни Краснодара.

Замруководителя края уточнил, что поход по маршруту ГТО по особо охраняемой природной территории имеет определенные организационные ограничения. Тургруппа должна насчитывать не более 15 человек, на маршруте ее должен сопровождать не только судья ГТО, но и специалист управления особо охраняемыми природными территориями края.

Поход рассчитан на полный световой день, во время которого участники проверят туристские навыки по установке палатки, укладке рюкзака, вязке узлов. Также контролируются и специальные экологические знания туристов — по сбору и выносу мусора, основам пожарной безопасности и восстановлению природной среды на местах разведения костров, навыкам первой помощи.

Чтобы стать участником похода, необходимо зарегистрироваться на сайте, получить медицинский допуск и записаться в соответствующую группу.

Мероприятие проводится в преддверии Всемирного дня окружающей среды и Дня эколога в России, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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