В Краснодаре открыли мемориальную доску футболисту Георгию Безбогину

Он сам выходил на поле, затем тренировал майкопскую «Дружбу», краснодарские «Колос» и «Кубань», также возглавлял краевую федерацию футбола.

Идея установить доску принадлежит внуку Безбогина.

«Сегодня знаменательный день. Было бы 80 лет Георгию Константиновичу Безбогину. Чемпионат мира пройдет в 2018 году. Эта доска как нельзя кстати. Не раньше, не позже, а именно в этот момент», — сказал внук футболиста Герман Безбогин.

На открытии мемориальной доски 18 апреля присутствовали друзья, соратники и руководители кубанского футбола, которые близко знали Георгия Безбогина.

«Это был интересный, эрудированный человек. В футболе разбирался очень серьезно. Во всех тонкостях и игры, и правил. Очень любил смотреть футбол», — рассказал председатель Федерации футбола Краснодарского края Иван Перонко.

Находится памятная доска на улице Ставропольской, 80.

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