В Краснодаре открыли новую площадку для занятий воркаутом

Она заработала в районе спорткомплекса «Олимп».

«Воркаут — интересный вид спорта, и, главное, доступный для многих. Особенно он популярен у молодежи. Не случайно эта площадка открыта именно вблизи спорткомплекса «Олимп» и парка 30-летия Победы. Здесь уже есть граффити-парк, скейт-парк, вейк-борд зона, площадки для пляжного волейбола и открытые городские бассейны, здесь сдают нормативы ГТО, работает и теперь построена полноценная воркаут-площадка», — сказал глава Краснодара Евгений Первышов.

Общая площадь нового тренировочного комплекса — 275 кв. м. На площадке установили 13 тренажеров: брусья, столбики для отжиманий, «рукоход», спортивные комплексы со скамьей для пресса и лестницами. За территорией организуют видеонаблюдение, чтобы обезопасить ее от вандализма.

Весной будущего года планируют оборудовать подобную площадку в Чистяковской роще, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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