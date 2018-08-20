В Краснодаре открыли новый бизнес-отель

Гостиницы и отели Краснодара сейчас могут одновременно принять почти 7 тыс. гостей. Всего 286 объектов прошли аккредитацию в министерстве курортов и туризма.

Как отмечают специалисты, уровень сервиса в краевой столице повышается, в сферу услуг город привлекает крупных игроков.

«Это в целом на отрасли сказывается положительно. Повышает уровень знаний и профессионализма самих сотрудников отрасли и потенциально расширяет возможности Краснодара для привлечения людей, которые привыкли к комфорту и качественным услугам», — отметила заместитель министра курортов и туризма Краснодарского края Светлана Балаева.

Один из примеров — новый трехзвездочный бизнес-отель в Западном районе города. Его открыла российская сетевая компания «Патрин групп». У нее уже есть отели в Сочи и теперь появилось представительство в Краснодаре. В компании сочетаются качественный сервис и современные технологии.

«Мы учим трем компетенциям, по которым должен быть сформирован наш сотрудник. Первая компетенция — это совершенство, вторая — дружба, третья — честность. На данный объект мы зашли с 17 номерами, но на 1 сентября 2019 года здесь будет 35 номеров. Вообще мы планируем занять очень высокую позицию в вашем городе», — рассказал генеральный директор «Патрин групп» Юрий Патрин.

Бизнес-отель станет деловой площадкой. Сотрудничать он будет с предприятиями и вузами Кубани.

«Мы хотим, чтобы совместно проводились курсы повышения квалификации на территории отеля, проводились семинары и конференции. Я думаю, это все будет проходить с участием студентов», — сказала начальник Центра компетенций КубГАУ Светлана Турлий.

Такой комплексный подход в работе отеля, по словам представителей министерства курортов, поможет развитию не только экономики, но и науке региона.

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