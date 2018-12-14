В Краснодаре открыли отель Four Points by Sheraton

В церемонии приняли участие вице-губернатор Кубани Василий Швец, вице-спикер ЗСК Сергей Алтухов, мэр Евгений Первышов.

Отель открыли рядом с конгресс-центром «Экспоград-Юг». Он дополнил инфраструктуру выставочного комплекса.

Four Points by Sheraton входит в мировую сеть Marriott. Отель стал четвертым, открытым в России.

«Конгрессная, выставочная деятельность — одно из перспективных направлений для развития не только бизнеса, но и экономики городов. Открытие нового отеля престижной международной сети вблизи выставочного комплекса — доказательство перспективности и привлекательности Краснодара как делового центра. Уже сейчас город ежегодно посещают более 1 млн деловых туристов, и каждый десятый из них приезжает в «Экспоград-Юг». Уверен, это направление будет и дальше развиваться серьезными темпами», — сказал Евгений Первышов.

В открытии отеля также принял участие президент холдинга «РАМО-М» Андрей Липанов. Компания является инвестором строительства отеля и владельцем «Экспограда-Юг». По ожиданиям компании, загрузка номеров отеля во время мероприятий в конгресс-центре может возрастать в 1,5 раза.

Корпус отеля категории «4 звезды» расположен на Конгрессной, 4. В нем 200 комфортабельных номеров, президентский люкс, конференц-зал, шесть переговорных комнат, фитнес-зал, рестораны.

Выставочный центр «Экспоград-Юг» общей площадью более 62 тыс. кв. м является крупнейшим на юге России и находится на седьмом месте по объему выставочных площадей в стране, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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